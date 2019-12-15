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Şile Yıldızspor - Serik Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ŞİLE YILDIZSPOR - SERİK BELEDİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Şile Yıldızspor - Serik Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 17. haftasında Şile Yıldızspor ile Serik Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Şile Yıldızspor - Serik Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Şile Yıldızspor - Serik Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 17. Haftasında Şile Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı MEHMET TERECE yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şile Stadı

Şile Yıldızspor: Aykut Taşkınfurat, Kerem Az, Şamil Başaran, Kerem Can Taşkara, Mürsel Civelek, Furkan Külekci, Sadık Eren Yıldırım, Aytürk Halil Hocaoğlu, Ozan Altuntaş, Semih Ergül, Ömer Özleyen

Teknik Direktör:

Serik Belediyespor: Orkun Özdemir, Taner Kahriman, Alican Tez, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Doğancan Aynacı, Burçin Yüksel, Erdi Taşkent, Atakan Cangöz, Abdulsamet Burak, Güven Güneri

Teknik Direktör:

Hakem: MEHMET TERECE, BURAK SAMİ ŞAD, MEHMET SIRAÇ AKPINAR, İSMAİL GÜZEL

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