Şile Yıldızspor - Serik Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Şile Yıldızspor - Serik Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 17. Haftasında Şile Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı MEHMET TERECE yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şile Stadı
Şile Yıldızspor: Aykut Taşkınfurat, Kerem Az, Şamil Başaran, Kerem Can Taşkara, Mürsel Civelek, Furkan Külekci, Sadık Eren Yıldırım, Aytürk Halil Hocaoğlu, Ozan Altuntaş, Semih Ergül, Ömer Özleyen
Teknik Direktör:
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Serik Belediyespor: Orkun Özdemir, Taner Kahriman, Alican Tez, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Doğancan Aynacı, Burçin Yüksel, Erdi Taşkent, Atakan Cangöz, Abdulsamet Burak, Güven Güneri
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MEHMET TERECE, BURAK SAMİ ŞAD, MEHMET SIRAÇ AKPINAR, İSMAİL GÜZEL
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