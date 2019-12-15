İşte 68 Aksaray Belediye Spor - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak 68 Aksaray Belediye Spor - Sultanbeyli Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 17. Haftasında Dağılgan Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı MEHMET ÇAĞATAY LAKOT yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dağılgan Stadı
68 Aksaray Belediye Spor: Barış Başkan, Serhat Velioğlu, Fuat Yaman, Ömer Çiçek, Hakan Akman, Enes Soy, İlyas Ekiz, Emre Karadağ, Serkan Gürses, Vehbi Furkan Yıldırım, Yusuf Avcılar
Teknik Direktör:
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Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Bülent Kocabey, Recep Soner Cihan, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Muhammet Enes Erdem, Bünyamin Küçükosman
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MEHMET ÇAĞATAY LAKOT, TANSU DOĞAN YILMAZ, KADİR GÜNAL, AYKUT ÇETİNKAYA
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