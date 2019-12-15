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İşte 68 Aksaray Belediye Spor - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR - SULTANBEYLİ BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte 68 Aksaray Belediye Spor - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 17. haftasında 68 Aksaray Belediye Spor ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte 68 Aksaray Belediye Spor - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak 68 Aksaray Belediye Spor - Sultanbeyli Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 17. Haftasında Dağılgan Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı MEHMET ÇAĞATAY LAKOT yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dağılgan Stadı

68 Aksaray Belediye Spor: Barış Başkan, Serhat Velioğlu, Fuat Yaman, Ömer Çiçek, Hakan Akman, Enes Soy, İlyas Ekiz, Emre Karadağ, Serkan Gürses, Vehbi Furkan Yıldırım, Yusuf Avcılar

Teknik Direktör:

Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Bülent Kocabey, Recep Soner Cihan, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Muhammet Enes Erdem, Bünyamin Küçükosman

Teknik Direktör:

Hakem: MEHMET ÇAĞATAY LAKOT, TANSU DOĞAN YILMAZ, KADİR GÜNAL, AYKUT ÇETİNKAYA

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