﻿
Çatalca Spor - Artvin Hopaspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ÇATALCA SPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Çatalca Spor - Artvin Hopaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 17. haftasında Çatalca Spor ile Artvin Hopaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

170 Okunma

Çatalca Spor - Artvin Hopaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 17. haftasında Çatalca Spor ile Artvin Hopaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem AYBERK DEMİRBAŞ yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ziya Altınoğlu Stadı

Çatalca Spor: Kadir Kahvecioğlu, Furkan Sakı, Bora Yelken, İsmail Sevindi, Ufuk Özcan, Mehmet Mert Özkaptan, Ömer Faruk Sezgin, Hakan Yüce, Fırat Sezer, Ömer Faruk Acı, Gökhan Günel

Teknik Direktör:

Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Yunus Emre Çabuker, Saffet Gurur Yazar, Ahmet Tuna Akıl, Raşit Sevindir, Eşref Koçak, Arif Güner, Hasan Gündoğdu, Tunahan Ergül, Salim Uzun, Hakan Doğru

Teknik Direktör:

Hakem: AYBERK DEMİRBAŞ, FATİH DEVECİ, MUSTAFA BURAK DİLİTATLI, RAHMİ FATİH ANT

﻿

ETİKETLER #Çatalca Spor
Kızılcabölükspor - Çatalca Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Yomraspor - Çatalca Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Çatalca Spor - Düzcespor maçında ilk 11'ler
İşte Manisaspor - Çatalca Spor maçında ilk 11'ler
Çatalca Spor - 68 Aksaray Belediye Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Anagold 24Erzincanspor - Çatalca Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿