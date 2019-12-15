Çatalca Spor - Artvin Hopaspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 17. haftasında Çatalca Spor ile Artvin Hopaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem AYBERK DEMİRBAŞ yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ziya Altınoğlu Stadı
Çatalca Spor: Kadir Kahvecioğlu, Furkan Sakı, Bora Yelken, İsmail Sevindi, Ufuk Özcan, Mehmet Mert Özkaptan, Ömer Faruk Sezgin, Hakan Yüce, Fırat Sezer, Ömer Faruk Acı, Gökhan Günel
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Yunus Emre Çabuker, Saffet Gurur Yazar, Ahmet Tuna Akıl, Raşit Sevindir, Eşref Koçak, Arif Güner, Hasan Gündoğdu, Tunahan Ergül, Salim Uzun, Hakan Doğru
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: AYBERK DEMİRBAŞ, FATİH DEVECİ, MUSTAFA BURAK DİLİTATLI, RAHMİ FATİH ANT
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.