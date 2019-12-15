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Cİ Group Buca - Düzcespor maç kadroları belli oldu...
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Cİ GROUP BUCA - DÜZCESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Cİ Group Buca - Düzcespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 17. haftasında Cİ Group Buca ile Düzcespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Cİ Group Buca - Düzcespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 17. haftasında Cİ Group Buca ile Düzcespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SERKAN PINAR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Buca Stadı

Cİ Group Buca: Benjamin Fuchs, Doğan Çamlı, Nihat Yılmaz, Mustafa Şen, Osman Işıklı, Gökhan Erdöl, Hasan Çelik, Ufuk Er, Enes Alıç, Yunus Emre Kar, İsa Güler

Teknik Direktör:

Düzcespor: Doğancan Kılıç, Kadir Bilimlier, Kadir Yılmaz Çelik, Burak Koçer, Abdulsamet Can, Güney Polat, Ahmet Maran, Yücel Yıldırım, Fırat Hekimoğlu, Enver Ayyıldız, Orhan Erdoğan

Teknik Direktör:

Hakem: SERKAN PINAR, ERDİ ABDULMECİT SAYAR, SABRİ ÖĞE, OZAN YALÇIN

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