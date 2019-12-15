Cİ Group Buca - Düzcespor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 17. haftasında Cİ Group Buca ile Düzcespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SERKAN PINAR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Buca Stadı
Cİ Group Buca: Benjamin Fuchs, Doğan Çamlı, Nihat Yılmaz, Mustafa Şen, Osman Işıklı, Gökhan Erdöl, Hasan Çelik, Ufuk Er, Enes Alıç, Yunus Emre Kar, İsa Güler
Teknik Direktör:
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Düzcespor: Doğancan Kılıç, Kadir Bilimlier, Kadir Yılmaz Çelik, Burak Koçer, Abdulsamet Can, Güney Polat, Ahmet Maran, Yücel Yıldırım, Fırat Hekimoğlu, Enver Ayyıldız, Orhan Erdoğan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SERKAN PINAR, ERDİ ABDULMECİT SAYAR, SABRİ ÖĞE, OZAN YALÇIN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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