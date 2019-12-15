Niğde Anadolu FK - Sivas Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Niğde Anadolu FK ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Niğde 5 Şubat Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem BURAK OLCAR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Niğde 5 Şubat
Niğde Anadolu FK: Metehan Yilmaz, Hakkı Yıldız, Atalay Gürel, Atalay Yıldırım, Altar Han Hidayetoğlu, Berkin Taşkın, Muhammet Taha Tepe, Aykut Çolakoğlu, Mustafa Hakkı Peker, Yusuf Can Esendemir, Recep Yemişci
Teknik Direktör:
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Sivas Belediyespor: Safa Yıldırım, Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın, Onur Erdem Günel, Burak Asan, Serkan Yavuz, Sercan Yılmaz, Kerem Kaya, Osman Bayrak, Şevki Çınar, Mete Sevinç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BURAK OLCAR, SUHA ADIYAMAN, GÖKHAN COŞAR, TANER TUNCER
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