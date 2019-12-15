K Karabükspor - Ankara Demirspor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında K Karabükspor ile Ankara Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem VELİ KARAKAYA yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Halit Tokur, Arda Belen, Sezer Gündüz, Tuğrul Yavaşcı, Toykan Topuz, Fatih Tultak, Doğukan Sabih Toksöz, Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Berk Kervankıran, Batuhan Kurt
Teknik Direktör:
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Ankara Demirspor: Kamil İçer, Çağrı Bülbül, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Hakan Turan, Ahmet Devret, Taner Koç, Emre Selen, Burak Öksüz, M.Tahir Babaoğlu
Teknik Direktör:
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Hakem: VELİ KARAKAYA, EGEMEN SAVRAN, GÜNER MUMCU TAŞTAN, ALKAN PARSAK
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