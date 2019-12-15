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K Karabükspor - Ankara Demirspor maç kadroları belli oldu...
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K KARABÜKSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

K Karabükspor - Ankara Demirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında K Karabükspor ile Ankara Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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K Karabükspor - Ankara Demirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında K Karabükspor ile Ankara Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem VELİ KARAKAYA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Halit Tokur, Arda Belen, Sezer Gündüz, Tuğrul Yavaşcı, Toykan Topuz, Fatih Tultak, Doğukan Sabih Toksöz, Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Berk Kervankıran, Batuhan Kurt

Teknik Direktör:

Ankara Demirspor: Kamil İçer, Çağrı Bülbül, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Hakan Turan, Ahmet Devret, Taner Koç, Emre Selen, Burak Öksüz, M.Tahir Babaoğlu

Teknik Direktör:

Hakem: VELİ KARAKAYA, EGEMEN SAVRAN, GÜNER MUMCU TAŞTAN, ALKAN PARSAK

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