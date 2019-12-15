Bodrum Bel. Bodrumspor - Utaş Uşakspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Bodrum Bel. Bodrumspor - Utaş Uşakspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. Haftasında Bodrum İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı YAKUP ÖZHAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bodrum İlçe Stadı
Bodrum Bel. Bodrumspor: Erkan Değişmez, Muhammet Özkal, Emirhan Subaş, Batuhan Ayvaz, Oğuzhan Türk, İzzet Yıldırım, Emre Özkan, Gökhan Yılmaz, Emrecan Yıldızhan, Celal Dumanlı, Fatih Gülmez
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Berkay Özer, Ali Say, Emre Demir, Özer Ozan Pekdemir, Kadir Ari, Ömer Akyörük, Seçkin Getbay, Abdullah Balıkçı, Alpay Koldaş, Berat Çetinkaya
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YAKUP ÖZHAN, MAHMUT GÜLLE, ABDULKADİR DÖNER, ABDULLAH VOLKAN AYDIN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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