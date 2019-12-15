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Bandırmaspor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...
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BANDIRMASPOR - ETİMESGUT BLD. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bandırmaspor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Bandırmaspor ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bandırmaspor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Bandırmaspor ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HAKAN ÜLKER yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Bandırmaspor: Birhan Vatansever, Feyyaz Belen, Sinan Akaydin, Erkan Taşkıran, Abdullah Karmil, Doğan Can Davas, Hüseyin Bak, Onur Akbay, Ali Kucık, Rıdvan Koçak, Zülküf Özer

Teknik Direktör:

Etimesgut Bld.: Hüseyin Öztürk, Ahmet Kaan Ergün, Berat Tosun, Eyüpcan Delibalta, Burak Çolak, Erçin Ilgaz, Furkan Işıkdemir, Alaettin Batuhan Tur, Osman Mert Göktepe, Çınar Tarhan, Yusuf Yıldırım

Teknik Direktör:

Hakem: HAKAN ÜLKER, ERSİN ERBAY, MURAT TUĞBERK CURBAY, TAYFUN SARI

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