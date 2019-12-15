Bandırmaspor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Bandırmaspor ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HAKAN ÜLKER yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Bandırmaspor: Birhan Vatansever, Feyyaz Belen, Sinan Akaydin, Erkan Taşkıran, Abdullah Karmil, Doğan Can Davas, Hüseyin Bak, Onur Akbay, Ali Kucık, Rıdvan Koçak, Zülküf Özer
Teknik Direktör:
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Etimesgut Bld.: Hüseyin Öztürk, Ahmet Kaan Ergün, Berat Tosun, Eyüpcan Delibalta, Burak Çolak, Erçin Ilgaz, Furkan Işıkdemir, Alaettin Batuhan Tur, Osman Mert Göktepe, Çınar Tarhan, Yusuf Yıldırım
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HAKAN ÜLKER, ERSİN ERBAY, MURAT TUĞBERK CURBAY, TAYFUN SARI
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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