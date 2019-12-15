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Sarıyer - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...
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SARIYER - GÜMÜŞHANESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sarıyer - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında Sarıyer ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sarıyer - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında Sarıyer ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem VOLKAN OKUR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Sarıyer: Ali Türkan, Şaban Özel, Alim Harlak, Özgür Çelik, Doğukan Emeksiz, Şahin Şafakoğlu, İlter Ayyıldız, Kubilay Akyüz, Adem Koçak, Bertul Kocabaş, Bahri Can Avcı

Teknik Direktör:

Gümüşhanespor: Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu, Cengiz Biçer, Batuhan Aygün, Raif Gündoğdu, Burak Demireğen, Murat Kayalı, Burak Sarı, Sancar Yıldırım, Furkan Mızrak, İlke Tankul

Teknik Direktör:

Hakem: VOLKAN OKUR, MUSA MURAT EMRE, AHMET DEVECİ, MEHMET SEMİH GÜÇLÜ

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