Sarıyer - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında Sarıyer ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem VOLKAN OKUR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Sarıyer: Ali Türkan, Şaban Özel, Alim Harlak, Özgür Çelik, Doğukan Emeksiz, Şahin Şafakoğlu, İlter Ayyıldız, Kubilay Akyüz, Adem Koçak, Bertul Kocabaş, Bahri Can Avcı
Teknik Direktör:
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Gümüşhanespor: Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu, Cengiz Biçer, Batuhan Aygün, Raif Gündoğdu, Burak Demireğen, Murat Kayalı, Burak Sarı, Sancar Yıldırım, Furkan Mızrak, İlke Tankul
Teknik Direktör:
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Hakem: VOLKAN OKUR, MUSA MURAT EMRE, AHMET DEVECİ, MEHMET SEMİH GÜÇLÜ
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