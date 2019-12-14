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Galatasaray - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Galatasaray - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Galatasaray - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Galatasaray - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. Haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ ŞANSALAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

Galatasaray: Fernando Muslera, Radamel Falcao Garcıa Zarate, Younes Belhanda, Ryan Guno Babel, Ryan Henk Donk, Ömer Bayram, Marıano Fılho, Nascımento , Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı, Marıo Rene Junıor Lemına

Teknik Direktör:

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Stylıanos Kıtsıou, Alihan Kubalas, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Tıago Pınto, Sedat Ağçay, Rıcardo Wıllıam Faty, İlhan Parlak, Dever Orgıll

Teknik Direktör:

Hakem: ALİ ŞANSALAN, SERKAN OK, MEHMET KISAL, MERT GÜZENGE

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Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı analizi
Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
Güçlü Yorum bu akşam 20.00'da
Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
5
Kaplan: Şaka gibi bir maçtı
1
Ankaragücü galibiyeti unuttu
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