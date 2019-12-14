Galatasaray - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Galatasaray - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. Haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ ŞANSALAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
Galatasaray: Fernando Muslera, Radamel Falcao Garcıa Zarate, Younes Belhanda, Ryan Guno Babel, Ryan Henk Donk, Ömer Bayram, Marıano Fılho, Nascımento , Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı, Marıo Rene Junıor Lemına
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Stylıanos Kıtsıou, Alihan Kubalas, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Tıago Pınto, Sedat Ağçay, Rıcardo Wıllıam Faty, İlhan Parlak, Dever Orgıll
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALİ ŞANSALAN, SERKAN OK, MEHMET KISAL, MERT GÜZENGE
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