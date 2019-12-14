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Gençlerbirliği 3 - 1 Göztepe
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GENÇLERBİRLİĞİ 3 - 1 GÖZTEPE

Gençlerbirliği 3 - 1 Göztepe

Süper Lig'de ''2019-2020 Cemil Usta Sezonu'' 15. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Göztepe'yi evinde ağırladı.

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 Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Stancu'nun 2, Sio'nun 1 golüyle 3-1 kazanan temsilcimiz puanını 17'ye çıkardı.  5 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Göztepe ise 20 puanda yerini koruyor.

 
Galibiyet sonrası açıklamalar
Stancu Gol krallığı zirvesinde
Stancu ve Sio'dan 16 gol
“Gençler’den herkese çay!”
Hamzaoğlu'ndan şaşırtan ilk 11
Gençlerbirliği - Göztepe maç kadroları belli oldu...
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