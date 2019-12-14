Adanaspor - Menemenspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Adanaspor - Menemenspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 15. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı BÜLENT BİRİNCİOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, İhsan Uğur Göktaş, Hakan Barış, Abdulkadir Özdemir, Eren Keleş, Utku Şen, Marvin Sinan Büyüksakarya, Moussa Bagayoko, Renan Souza Dınız, Özkan Taştemur, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Menemenspor: Gentıan Selmanı, Taşkın Çalış, Ali Özgün, Alberk Koç, Canberk Aydın, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir, Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BÜLENT BİRİNCİOĞLU, SERDAR DİYADİN, CEMİL TUNÇ, OĞUZHAN AKSU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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