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Stancu ve Sio'dan 16 gol
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STANCU VE SİO'DAN 16 GOL

Stancu ve Sio'dan 16 gol

Gençlerbirliği'nin başarılı hücum oyuncuları Stancu ve Sio, Gençlerbirliği'ni sırtlamaya devam ediyor.

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STANCU'DAN 9'UNCU GOL 

Bogdan Stancu, Göztepe ağlarını 30'uncu dakikada havalandırarak ligde 9'uncu golüne ulaştı. Stancu, daha önce Trabzonspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve devam eden mücadelede Göztepe ağlarına 1'er gol gönderirken, Kasımpaşa ağlarını 2 kez sarstı. 

SİO 7'iNCi GOLÜNE ULAŞTI 

Giovanni Sio, Göztepe'ye 36'ıncı dakikada çok şık bir gol atarak ligde toplam 7'inci golüne ulaştı. Sezon başında beklenilen performansı gösteremeyen Sio, ligde Başakşehir, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe ağlarına 1'er gol kaydetti. Devam eden Göztepe mücadelesinde takımını 2-1 öne geçiren Sio, Antalyaspor ağlarına da 2 gol göndermişti. 

 

 
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