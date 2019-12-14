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“Gençler’den herkese çay!”
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“GENÇLER’DEN HERKESE ÇAY!”

“Gençler’den herkese çay!”

Gençlerbirliği resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, taraftarlara Eryaman Stadyumu'nda ücretsiz çay servisi yapılacağı açıklandı.

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Açıklamada, "Takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımız ve takımları için kilometrelerce yol gelen misafirlerimize tribünlerde çay ücretsiz olacak" denildi. 

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