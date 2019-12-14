Hamzaoğlu'ndan şaşırtan ilk 11

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Göztepe karşısında, kalede Ertaç yerine Diallo, sağ bekte Erdem ve Ahmet Oğuz'un sakatlıklarından ötürü Yasin Pehlivan, stoper mevkiinde Da silva Ramos yerine Mattias, orta alanda Berat yerine Mats'ı tercih ederken, Fenerbahçe karşısında sol açıkta oynayan Polomat yerine Candeias'ı tercih etti.

Gençlerbirliği ilk 11'i: Diallo-Yasin-Mattias-Zargo Toure-Halil İbrahim-Fabricio-Mats-Sio-Sessegnon-Candeias-Stancu

Yedekler: Berat-Nadir-Sefa-Rahmetullah-Soner-Arda-Ertaç-Diallo-Da Silva-Polomat

Göztepe ilk 11'i: Beto-Berkan-Wallace-Titi-Gassama-Castro-Borges-Serdar-Halil-Napoleoni-Jerome

Yedekler: M.Bakırbaş-Sanneh-Mossoro-Yasin-Y.Kayan-Atınç-Leo-Deniz-Paluli