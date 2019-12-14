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Hamzaoğlu'ndan şaşırtan ilk 11
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HAMZAOĞLU'NDAN ŞAŞIRTAN İLK 11

Hamzaoğlu'ndan şaşırtan ilk 11

Süper Lig'de 15'inci hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu sahaya Fenerbahçe maçından farklı 4 değişik oyuncuyu sahaya sürerek başlıyor.

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Göztepe karşısında, kalede Ertaç yerine Diallo, sağ bekte Erdem ve Ahmet Oğuz'un sakatlıklarından ötürü Yasin Pehlivan, stoper mevkiinde Da silva Ramos yerine Mattias, orta alanda Berat yerine Mats'ı tercih ederken, Fenerbahçe karşısında sol açıkta oynayan Polomat yerine Candeias'ı tercih etti. 

Gençlerbirliği ilk 11'i: Diallo-Yasin-Mattias-Zargo Toure-Halil İbrahim-Fabricio-Mats-Sio-Sessegnon-Candeias-Stancu 

Yedekler: Berat-Nadir-Sefa-Rahmetullah-Soner-Arda-Ertaç-Diallo-Da Silva-Polomat

Göztepe ilk 11'i: Beto-Berkan-Wallace-Titi-Gassama-Castro-Borges-Serdar-Halil-Napoleoni-Jerome

Yedekler: M.Bakırbaş-Sanneh-Mossoro-Yasin-Y.Kayan-Atınç-Leo-Deniz-Paluli

 

 
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