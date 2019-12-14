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Çankaya FK 5 golle teslim oldu
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ÇANKAYA FK 5 GOLLE TESLİM OLDU

Çankaya FK 5 golle teslim oldu

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Başkent temsilcisi Çankaya FK, sahasında ağırladığı Silivrispor'a 3-5 mağlup oldu.

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TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Başkent temsilcisi Çankaya FK, 17'inci hafta mücadelesinde Silivrispor'a Ostim Stadyumu'nda 5-3 mağlup oldu. Çankaya FK, böylece devreyi 23 puanla kapatırken, rakibi Silivrispor 24 puanda ilk yarıyı noktaladı.  

Karşılaşmada Çankaya FK gollerini Caner Yılmaz (2) ve Salih Sarıkaya kaydederken, Silivrispor gollerini Emrah Bedir (2), Emin Altunay, Sercan Besler ve Mehmet Albayrak attı. Ev sahibi Çankaya FK'da 58'inci dakikada Talha Reşat Bulut kırmızı kartla oyun dışında kaldı.  

3.Lig'de ilk devre sona ererken Çankaya FK, 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Toplamda 19 gol kaydeden Ankara ekibi, kalesinde 20 gol gördü. 

 
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