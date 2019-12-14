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Gençlerbirliği - Göztepe maç kadroları belli oldu...
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GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gençlerbirliği - Göztepe maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. haftasında Gençlerbirliği ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gençlerbirliği - Göztepe maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. haftasında Gençlerbirliği ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 17:00'da Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem CÜNEYT ÇAKIR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Eryaman Stadyumu

Gençlerbirliği: Abdoulaye Dıallo, Mattıas Bjarsmyr, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Fabrıcıo De Jesus, Mats Seuntjens, Danıel Candeıas, Stephane Sessegnon, Sorin Bogdan Stancu, Gıovannı-guy Yann Sıo

Teknik Direktör:

Göztepe: Chagas Tarouco, Celso Borges Mora, Halil Akbunar, Castro Pereıra, Serdar Gürler, Antonıo Pımparel, Lamine Gassama, Wallace Reıs Sılva, Zıshan Rana Jerome, Berkan Emir, Stefano Napoleonı

Teknik Direktör:

Hakem: CÜNEYT ÇAKIR, BAHATTİN DURAN, TARIK ONGUN, ERKAN ENGİN

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Gençlerbirliği 3 - 1 Göztepe
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