Gençlerbirliği - Göztepe maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. haftasında Gençlerbirliği ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:00'da Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem CÜNEYT ÇAKIR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Eryaman Stadyumu
Gençlerbirliği: Abdoulaye Dıallo, Mattıas Bjarsmyr, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Fabrıcıo De Jesus, Mats Seuntjens, Danıel Candeıas, Stephane Sessegnon, Sorin Bogdan Stancu, Gıovannı-guy Yann Sıo
Teknik Direktör:
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Göztepe: Chagas Tarouco, Celso Borges Mora, Halil Akbunar, Castro Pereıra, Serdar Gürler, Antonıo Pımparel, Lamine Gassama, Wallace Reıs Sılva, Zıshan Rana Jerome, Berkan Emir, Stefano Napoleonı
Teknik Direktör:
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Hakem: CÜNEYT ÇAKIR, BAHATTİN DURAN, TARIK ONGUN, ERKAN ENGİN
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