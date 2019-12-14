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TED Ankara Kolejliler 1-3 Astor Voleybol
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TED ANKARA KOLEJLİLER 1-3 ASTOR VOLEYBOL

TED Ankara Kolejliler 1-3 Astor Voleybol

TED Ankara Kolejliler, Astor Voleybol'a 1-3 mağlup oldu.

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Türkiye Voleybol 1.Liginde Astor Voleybol'u konuk eden İBA Kimya TED Ankara Kolejliler müsabakayı 1-3 mağlubiyetle tamamladı.

1.Set: 25-23

2.Set: 9-25

3.Set: 21-25

4.Set: 22-25

Salon: TEDÜ Prof. Dr. Rüştü Yüce S.S.

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