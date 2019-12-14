İstanbulspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 15. haftasında İstanbulspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem YASİN KOL yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Patrıck Etoga Atchom, Ali Aytemur, Papa Alıoune Dıouf, Tuncer Duhan Aksu
Teknik Direktör:
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Eskişehirspor: İbrahim Sıssoko, Mevlüt Çelik, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Emre Güral, Ekrem Kılıçarslan, Ferhat Kiraz, Kamal Issah, Erdal Akdarı, Furgan Polat, Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan
Teknik Direktör:
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Hakem: YASİN KOL, MUHAMMET YUMAK, ANIL USTA, ALPASLAN ŞEN
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