Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı analizi

GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NOTLARI

Programda, bu akşam oynanacak karşılaşma ile ilgili şunlar kaydedildi; "Ligde 15 gol atan, 11 gol yiyen ve ligin en az gol yiyen takımı Galatasaray. Galatasaray lig tarihinde en çok galibiyeti, en çok iç saha galibiyetini Ankaragücü'ne karşı elde etti. Tarihinde en fazla golü yine Ankaragücü'ne karşı kaydetti. (96 maçta 190 gol). Maçı Ali Şansalan yönetecek. Geçen sezon 88 maçta görev alan bir hakem. Bu sene 6 maçın 4'ünde Ankara takımlarının maçını yöneten bir hakem ve İstanbul-Ankara ekseninden ayrılmıyor. Müsabakalarda sürekli yardımcıları değişen bir hakem. Sabit bir yardımcı hakem kadrosu yok. Galatasaray 7 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ankaragücü için çok zor maç olacak. Galatasaray, merkezden gol atan bir takım. Kanatlardan ortalama 60 kez gelen bir takım, ama şutlar ve goller merkezden geliyor. Ankaragücü maçında Andone, Luyindama, N'zonzi oynamayacak. Ankaragücü için bu karşılaşmada 4-6-0 gibi santraforsuz ve Orgill olmadan oynaması lazım. Orta sahayı kalabalık tutup, şut imkanı vermemesi lazım sarı kırmızılılara. Orgill, sınırda olan bir futbolcu ve haftaya çok önemli bir Antalyaspor maçı oynanacak ve nispeten galibiyet alınması gereken bir maç. Galatasaray, altı pas üzerinden ortalama 4 şut çekiyor. Ön libero oyuncularının defans boşluklarını kapatması lazım. Rakipte Adem Büyük ve Belhanda sarı kart sınırında. Belhanda Alanyaspor maçında iyi işler yaptı. İkili mücadele kazanma oranı en düşük takım yüzde 47 ile Ankaragücü, top kazanma yüzdesi en düşük takım ise yüzde 56 ile Galatasaray. Maçta puanı Ankaragücü orta sahası kazandıracak" ifadeleri kullanıldı.