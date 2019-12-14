OGM Ormanspor Elazığ deplasmanında

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. haftası Birevim Elazığ İl Özel İdare ile OGM Ormanspor saat 14.00'da oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
Elazığ'da oynanacak maçı https://www.youtube.com/watch?v=tswfVwJtzlY adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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