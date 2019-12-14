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İşte Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. Haftasında Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÜMİT ÖZTÜRK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Çaykur Didi

Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Montassar Omar Talbı, Abdullah Durak, Fernando Henrıque Boldrın, Oğulcan Çağlayan, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Amınu Umar, Gökhan Akkan, Tıemoko Ismael Dıomande, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak

Teknik Direktör:

Kasımpaşa: Syam Youssef, Loret Sadıku, Bangaly Fode Koıta, Harıs Hajradınovıc, Rıcardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Olıveıra Fernandes, Özgür Çek, Strahıl Venkov Popov, Fatih Öztürk

Teknik Direktör:

Hakem: ÜMİT ÖZTÜRK, OSMAN GÖKHAN BİLİR, KAMİL ÇETİN, BİLAL KÖSEOĞLU

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