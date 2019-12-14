İşte Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. Haftasında Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÜMİT ÖZTÜRK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Çaykur Didi
Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Montassar Omar Talbı, Abdullah Durak, Fernando Henrıque Boldrın, Oğulcan Çağlayan, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Amınu Umar, Gökhan Akkan, Tıemoko Ismael Dıomande, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Kasımpaşa: Syam Youssef, Loret Sadıku, Bangaly Fode Koıta, Harıs Hajradınovıc, Rıcardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Aytaç Kara, Olıveıra Fernandes, Özgür Çek, Strahıl Venkov Popov, Fatih Öztürk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÜMİT ÖZTÜRK, OSMAN GÖKHAN BİLİR, KAMİL ÇETİN, BİLAL KÖSEOĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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