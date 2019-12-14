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İşte BB Erzurumspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BB ERZURUMSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte BB Erzurumspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 15. haftasında BB Erzurumspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte BB Erzurumspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 15. Haftasında Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak müsabakayı EMRE MALOK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

BB Erzurumspor: Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Mıckael Franck Pote, Hasan Ayaroğlu, İbrahim Sehıc, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mucahit Albayrak, Jasmın Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör:

Giresunspor: Adrıano Fachını, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Taş, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Ahmet İlhan Özek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Renan Rodrıgues Da Sılva, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör:

Hakem: EMRE MALOK, MEHMET YILDIRIM, ALİ CAN ALP, OĞUZHAN UĞURLU

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