İşte BB Erzurumspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 15. Haftasında Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak müsabakayı EMRE MALOK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
BB Erzurumspor: Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Mıckael Franck Pote, Hasan Ayaroğlu, İbrahim Sehıc, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mucahit Albayrak, Jasmın Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Direktör:
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Giresunspor: Adrıano Fachını, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Taş, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Ahmet İlhan Özek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Renan Rodrıgues Da Sılva, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: EMRE MALOK, MEHMET YILDIRIM, ALİ CAN ALP, OĞUZHAN UĞURLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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