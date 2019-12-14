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Boluspor - Fatih Karagümrük maç kadroları belli oldu...
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BOLUSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Boluspor - Fatih Karagümrük maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 15. haftasında Boluspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Boluspor - Fatih Karagümrük maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 15. haftasında Boluspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HAKAN CEYLAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Rydell Romano Poepon, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Alımardon Shukurov, Fethi Özer, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Ümit Kurt

Teknik Direktör:

Fatih Karagümrük: Bojan Saranov, Gaber Dobrovoljc, Brahim Darri, Zeki Yıldırım, Innocent Nkasıobı Emeghara, Arif Morkaya, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Erik Sabo, Bülent Cevahir

Teknik Direktör:

Hakem: HAKAN CEYLAN, DENİZ TURGUT, MURAT TEMEL, HASAN KAÇAR

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