Boluspor - Fatih Karagümrük maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 15. haftasında Boluspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HAKAN CEYLAN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Rydell Romano Poepon, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Alımardon Shukurov, Fethi Özer, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Ümit Kurt
Teknik Direktör:
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Fatih Karagümrük: Bojan Saranov, Gaber Dobrovoljc, Brahim Darri, Zeki Yıldırım, Innocent Nkasıobı Emeghara, Arif Morkaya, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Erik Sabo, Bülent Cevahir
Teknik Direktör:
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Hakem: HAKAN CEYLAN, DENİZ TURGUT, MURAT TEMEL, HASAN KAÇAR
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