İşte Bayrampaşa - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Bayrampaşa - Halide Edip Adıvarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 17. Haftasında Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak müsabakayı BATUHAN BAYAR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç
Bayrampaşa: Hüseyin Güngör, Halil Uysal, Bünyamin Balat, Hakkı İsmet Şimşek, Oğuz Çetinkaya, Muhammed Oğuzhan Demirci, Mertcan Aktaş, Hüseyin Cankut Atasoy, Taner Yıldız, Veysel Sapan, Hıfsullah İsmail Erdoğan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Hakan Akbaş, Muhammed Raşit Şahingöz, Hüseyin Afkan, Batuhan Kayıkcı, Dursun Türk, Gökhan Berkay Yıldız, Furkan Mehmet Tuncer, Erdem Aydın, Fevzi Can Bozkuş, Evren Özyiğit
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BATUHAN BAYAR, SEDAT ETİK, ŞAFAK NALBANTOĞLU, KUTLUHAN TAŞCI
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