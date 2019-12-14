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İşte Bayrampaşa - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BAYRAMPAŞA - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bayrampaşa - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 17. haftasında Bayrampaşa ile Halide Edip Adıvarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bayrampaşa - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Bayrampaşa - Halide Edip Adıvarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 17. Haftasında Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak müsabakayı BATUHAN BAYAR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç

Bayrampaşa: Hüseyin Güngör, Halil Uysal, Bünyamin Balat, Hakkı İsmet Şimşek, Oğuz Çetinkaya, Muhammed Oğuzhan Demirci, Mertcan Aktaş, Hüseyin Cankut Atasoy, Taner Yıldız, Veysel Sapan, Hıfsullah İsmail Erdoğan

Teknik Direktör:

Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Hakan Akbaş, Muhammed Raşit Şahingöz, Hüseyin Afkan, Batuhan Kayıkcı, Dursun Türk, Gökhan Berkay Yıldız, Furkan Mehmet Tuncer, Erdem Aydın, Fevzi Can Bozkuş, Evren Özyiğit

Teknik Direktör:

Hakem: BATUHAN BAYAR, SEDAT ETİK, ŞAFAK NALBANTOĞLU, KUTLUHAN TAŞCI

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