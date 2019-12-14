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Çankaya FK - Silivrispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ÇANKAYA FK - SİLİVRİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Çankaya FK - Silivrispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 17. haftasında Çankaya FK ile Silivrispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çankaya FK - Silivrispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Çankaya FK - Silivrispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 17. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı FURKAN BAKAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Çankaya FK: Burak Cengiz, Furkan Yıldırım, M.Serkan Koparan, Mert Kurt, Talha Reşat Bulut, Salih Sarıkaya, Tolga Şahin, Veli Ortakcı, Caner Yılmaz, Cemre Atmaca, M.Can Doksanoğlu

Teknik Direktör:

Silivrispor: Burak Kapan, Hakan Sayar, Sercan Besler, Gökhan Göksu, Emrah Bedir, Ali Zorlu, Evren Eren Elmalı, Oğuz Yavuz, Mehmet Albayrak, Emin Altunay, Bülent Demir

Teknik Direktör:

Hakem: FURKAN BAKAN, EMRE DEMİREL, UMUT İNCİLİ, MUSTAFA İNAN

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