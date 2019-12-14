Çankaya FK - Silivrispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Çankaya FK - Silivrispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 17. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı FURKAN BAKAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Ostim
Çankaya FK: Burak Cengiz, Furkan Yıldırım, M.Serkan Koparan, Mert Kurt, Talha Reşat Bulut, Salih Sarıkaya, Tolga Şahin, Veli Ortakcı, Caner Yılmaz, Cemre Atmaca, M.Can Doksanoğlu
Teknik Direktör:
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Silivrispor: Burak Kapan, Hakan Sayar, Sercan Besler, Gökhan Göksu, Emrah Bedir, Ali Zorlu, Evren Eren Elmalı, Oğuz Yavuz, Mehmet Albayrak, Emin Altunay, Bülent Demir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: FURKAN BAKAN, EMRE DEMİREL, UMUT İNCİLİ, MUSTAFA İNAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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