Tuzlaspor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Tuzlaspor - Eyüpspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. Haftasında Tuzla Belediye Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Tuzla Belediye Sahası
Tuzlaspor: Bayram Olgun, Yasin Yener, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Göksu Türkdoğan, Muhammed Akarslan, Kemal Tokak, Tarık Mayhoş, Devrim Taşkaya
Teknik Direktör:
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Eyüpspor: Alp Tutar, Berkan Burak Turan, Mahsun Çapkan, Eren Taşkın, Harun Özcan, Mikail Okyar, Egemen Zengin, Emre Torun, Ali Aydın, Volkan Kesim, Ahmed Emir Tekçam
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ, MÜCAHİT DEĞERMENCİ, FERDİ KARADORUK, OZAN ERGÜN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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