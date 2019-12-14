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Tuzlaspor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TUZLASPOR - EYÜPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Tuzlaspor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Tuzlaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Tuzlaspor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Tuzlaspor - Eyüpspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. Haftasında Tuzla Belediye Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Tuzla Belediye Sahası

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Yasin Yener, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Göksu Türkdoğan, Muhammed Akarslan, Kemal Tokak, Tarık Mayhoş, Devrim Taşkaya

Teknik Direktör:

Eyüpspor: Alp Tutar, Berkan Burak Turan, Mahsun Çapkan, Eren Taşkın, Harun Özcan, Mikail Okyar, Egemen Zengin, Emre Torun, Ali Aydın, Volkan Kesim, Ahmed Emir Tekçam

Teknik Direktör:

Hakem: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ, MÜCAHİT DEĞERMENCİ, FERDİ KARADORUK, OZAN ERGÜN

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