Güçlü Yorum bu akşam 20:00'da

Ankaragücü, küme düşme potasından kurtulabilecek mi? Ankaragücü Yönetimi ne gibi çalışmalar yapmakta? Devre arasından sonra transfer tahtası açılacak mı? Ankaragücü, talihsizliği yenebilecek mi? Ankaragücü, Göztepe maçından neden mağlup oldu? MKE Ankaragücü, Galatasaray deplasmanında nasıl bir performans sergileyecek? Hepsinin cevabı bu akşam Gazeteci Orhan Kemal Erkılıç ve Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas sunumuyla Klasspor TV'de.

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