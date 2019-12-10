Halkbank, Jastrzebski deplasmanında

Widowiskowo - Sportowa JASTRZEBIE ZDROJ Spor Salonunda oynanacak müsabaka TSİ 20:00’de başlayacak. Müsabakanın hakemleri Slovak Igor Schimpl ile Macaristan’dan Peter Szabo.
Oldukça uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra kente gelen başkent ekibinde umut hakim. Mavi beyazlı ekibin deneyimli isimlerinden Orçun Ergün, tüm maçlara olduğu gibi bu karşılaşmaya da galibiyet hedefiyle çıkacaklarını söyledi.
Rakibin gücünü bildiklerini ifade eden Ergün, “Neredeyse, Alman ve Polonya milli takımlarının bir karışımı. İçlerinde Türkiye’de de forma giymiş tanıdık isimlar var. Antrenörleri, Halkbank’ta görev yapmış Slobodan Kovac. Buna mukabil, biz de potansiyelli, güçlü bir ekibiz. Bunu sahada göstermek istiyoruz. Kenetlendik ve Türkiye’ye puanla döneceğimize dair inancımız tam” diyerek düşüncelerini dile getirdi.
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