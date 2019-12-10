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Alt Ligler bugün 15:00'da
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ALT LİGLER BUGÜN 15:00'DA

TFF 2. Lig , 3. Lig ve amatör liglerde mücadele eden Ankara takımlarının konuşulduğu Alt Ligler, bugün 15.00'da Klasspor TV'de.

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TFF 2.Lig'in 16'ıncı haftasında oynanan Ankara derbisinde BAK Spor'un mutlu ayrılması, Ankara Demirspor'un TFF 2. Lig kırmızı grubunda yeniden liderlik koltuğuna oturması, Etimesgut Belediyespor'un Bandırmaspor deplasmanında nasıl bir performans izleyeceği, Altındağ Belediyespor'un düşme potasında olması, Çankaya FK'nın Silivrispor maçından nasıl ayrılacağı ve dahası Alt Ligler'de. Kaçırmayın...

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