FIDE Engelliler Konfederasyon Kupası Ankara'da başladı

Ankara'da 6 gün sürecek ve 4 farklı kıtadan, 24 farklı ülkeden engelli satranç sporcusunun yarışacağı 1. FIDE Engelliler Konfederasyon Kupası başladı. Satranç Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Dünya Satranç Federasyonu FIDE Asbaşkanlığı görevini yürüten Gülkız Tulay, Klasspor Tv mikrofonlarına organizasyonu anlattı.

ENGELLERİN NASIL MAT EDİLDİĞİNİ GÖSTERİYORUZ

Satranç Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Dünya Satranç Federasyonu FIDE Asbaşkanlığı görevini yürüten Gülkız Tulay, "Öncelikle ilk defa yapılması bakımından önemli turnuva. 4 kıtadan sporcu yarışacak. Rosatom sponsorluğunda yapılan bir organizasyon. 5 farklı takım yarışacak ve içinde 24 farklı ülkeden sporcu var. 6 kişiden oluşuyor takımlar ve içinde 1 tane kadın sporcu barındırma zorunluluğu bulunuyor. Görme, işitme ve fiziksel engelli sporcularımız yarışacak. Kadınlar ve erkekler ortak oynayacaklar. 5 gün sürecek. Biz burada satranç sporunun engel tanımadığını ve engellerin mat edildiğini göstermek üzere toplandık. 7 Aralık'ta Mersin'de Satranç festivali ile ön açılışı yaptık. Dünyaca büyük usta, yaşayan efsane Karpov geldi. Oradaki sporcularla maç yaptı. Antrenör ve sporculara kısa bir seminer verdi. Ülkeler arası barışın, kardeşliğin gelişmesi bakımından önemli. Paralimpik olarak ilk kez düzenlenecek organizasyon adına Ankara ayağı önemli bir adım. Türkiye Satranç Federasyonu'na güvendikleri için sponsor firma Rosatom'a ve FIDE'ye teşekkür ediyorum" açıklamaları yaptı.

TÜRKİYE, ÜST DÜZEY TURNUVALAR DÜZENLEMEKTEDİR

FIDE Asbaşkanı Akakı Lashvılı ise, "FIDE Asbaşkanı olarak tüm sporculara hoşgeldiniz diyorum, bu turnuva çok önemli bir turnuva. Rusya'da Paralimpik turnuva öncesi düzenlenen bir organizasyon. Türkiye Satranç Federasyonu, FIDE'nin en sadık üyelerinden birisidir. Ne zaman bir turnuva düzenlense, üst düzey turnuvalar düzenlenmektedir. Mersin'de bunun örneğini gördük. Bu muhteşem birliktelik önümüzdeki günlerde artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.