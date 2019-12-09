Kayserispor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Kayserispor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı FIRAT AYDINUS yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Sılvıu Lung, Jean Poulaın, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique, Artem Kravets, Mıguel Lopes, Mert Kula, Brıce Dja Djedje, Karahan Yasir Subaşı, Bernard Mensah, Ziya Alkurt
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Montassar Omar Talbı, Abdullah Durak, Joseph Larweh Attamah, Oğulcan Çağlayan, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Amınu Umar, Gökhan Akkan, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: FIRAT AYDINUS, ALEKS TAŞCIOĞLU, ERDEM BAYIK, ÇAĞDAŞ ALTAY
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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