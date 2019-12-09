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Kayserispor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kayserispor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kayserispor - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Kayserispor - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı FIRAT AYDINUS yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Sılvıu Lung, Jean Poulaın, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique, Artem Kravets, Mıguel Lopes, Mert Kula, Brıce Dja Djedje, Karahan Yasir Subaşı, Bernard Mensah, Ziya Alkurt

Teknik Direktör:

Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Montassar Omar Talbı, Abdullah Durak, Joseph Larweh Attamah, Oğulcan Çağlayan, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Amınu Umar, Gökhan Akkan, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör:

Hakem: FIRAT AYDINUS, ALEKS TAŞCIOĞLU, ERDEM BAYIK, ÇAĞDAŞ ALTAY

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