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Menemenspor - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MENEMENSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Menemenspor - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 14. haftasında Menemenspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Menemenspor - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Menemenspor - Keçiörengücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 14. Haftasında Menemen İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı TURGUT DOMAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Menemen İlçe Stadı

Menemenspor: Gentıan Selmanı, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Ali Özgün, Alberk Koç, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir, Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Abdelaye Dıakıte

Teknik Direktör:

Keçiörengücü: Sertaç Çam, Erdi Dikmen, Levy Clement Madında, İshak Çakmak, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, Famoussa Kone, Samet Akaydin, Metin Uçar, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör:

Hakem: TURGUT DOMAN, ORKUN AKTAŞ, GÖKHAN BARCIN, SÜLEYMAN SOYUTÜRK

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