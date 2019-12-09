Menemenspor - Keçiörengücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Menemenspor - Keçiörengücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 14. Haftasında Menemen İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı TURGUT DOMAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Menemen İlçe Stadı
Menemenspor: Gentıan Selmanı, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Ali Özgün, Alberk Koç, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir, Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Abdelaye Dıakıte
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Keçiörengücü: Sertaç Çam, Erdi Dikmen, Levy Clement Madında, İshak Çakmak, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, Famoussa Kone, Samet Akaydin, Metin Uçar, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: TURGUT DOMAN, ORKUN AKTAŞ, GÖKHAN BARCIN, SÜLEYMAN SOYUTÜRK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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