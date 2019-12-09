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Ankara Demirspor yeniden lider
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ANKARA DEMİRSPOR YENİDEN LİDER

Ankara Demirspor yeniden lider

Ankara Demirspor, Niğde Anadolu FK’yı kendi evinde 3-1 yenerek liderlik koltuğundaki yerini aldı.

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 TFF 2. Lig'in 16'ıncı haftasında Niğde Anadolu FK ile kendi sahasında oynadığı karşılaşmadan 3 - 1 galip çıkarak devre arasına son hafta kala 33 puana vararak yeniden liderlik koltuğuna yerleşti.

 Maçın ilk golü 21'inci dakikada rakip takımdan gelse de 30'uncu dakikada Tahir Mustafa Babaoğlu'nun kaydettiği golle beraberlik sağlandı. 40'ıncı dakikada attığı golle skoru 2 - 1 yapan Başkent ekibinden Serdar Eylik, 71'inci dakikada sarı kart gören isim oldu. Mücadelenin 74'üncü dakikasında Tahir Mustafa Babaoğlu'nun kaydettiği 2'inci golle maç 3 -1 sonlandı. 
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