Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da

Gençlerbirliği'nin İstanbul'dan Ankara'ya buruk dönüşü ve farklı mağlubiyeti, Ankaragücü'nün Göztepe karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet, Osmanlıspor'un haftalar sonra puanla tanışması ve Keçiörengücü'nün bu akşam oynayacağı Menemenspor deplasmanı ve Ankara sporuyla ilgili tüm gelişmeler moderatör Şeyda Öztürk'ün sunumu Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve eski teknik direktör Müjdat Yalman'ın yorumlarıyla buy akşam saat 20.00'de Klasspor TV'de...
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