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TED Ankara Kolejliler 92 - 61 Gaziantep Basketbol
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TED ANKARA KOLEJLİLER 92 - 61 GAZİANTEP BASKETBOL

TED Ankara Kolejliler 92 - 61 Gaziantep Basketbol

Basketbol Gençler Ligi 11'inci haftasında Gaziantep Basketbol'u konuk eden TED Ankara Kolejliler müsabakayı 92-61 galibiyetle tamamladı.

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Ankara Spor Salonu'nda (küçük salon) gerçekleşen karşılaşmanın periyotları şöyle;

1.Periyot: 26-12

2.Periyot : 50-30

3.Periyot : 73-48

4.Periyot : 92-61

TED Ankara Kolejliler karşılaşmaya; Yavuz Güvenç , İsmail Cem Zorlular, Alperen Ercan , Can Sayın , Eren Taşçı , Kerem Sarıaslan , Arif Talha Çeliker, Yusuf Efe Bayar , Ege Berk Cangal , Eyüp Can Öncü , Erim Özdemir , Cihat Mertali Dalgalı kadrosu ile katıldı. 

 

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