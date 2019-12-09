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Derbi sonrası efelerden açıklamalar
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DERBİ SONRASI EFELERDEN AÇIKLAMALAR

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10'uncu haftasında oynanan Başkent derbisinin galibi Spor Toto SK'nın oyuncuları derbi sonrası Klasspor TV mikrofonlarına konuştu.

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 Başkent Voleybol Salonunda büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Sportoto 3-2 kazandı.

 Galibiyetin ardından Spor Toto efeleri Klasspor TV'ye konuştu. Spor Toto efelerinden Deniz İvgen, "İlk sete çok iyi başladık. 2'inci sette başa baş bir mücadele verdik. 3'üncü ve 4'üncü sette biraz düşüş oldu. Fakat 3'üncü ve 4'üncü seti verip 5'inci sette almak kolay değil. Takım olarak bunu başardık. O yüzden buradan takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ziraat Bankası oyuncularını da mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı. 

 Üç Ankara kulübünde de oynayan Kemal Kayhan ise zorlu bir maç olacağını  tahmin ettiklerini belirterek takım arkadaşlarına teşekkürlerini iletirken şu anki kulübüyle ilgili de "Bütün ekip arkadaşlarımla daha önce başka takımlarda oynamıştık. Takım bildiğimiz bir takım. Spor Toto, elinden geldiği kadarıyla bize iyi imkanlar sağlamaya çalışıyor. İlerleyen yıllarda da voleybola çok büyük katkı yapacağını düşünüyorum." dedi.

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