CBL Ankara 3'üncü hafta sonuçları

Haftayı Enerjisa, Aselsan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tusaş, Türk Telekom ve Man takımları galibiyetle kapattı.
TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan seviye tespit grupları 3. hafta maçları sonunda T.C. SSB takımını 72-50 mağlup eden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi “Haftanın Takımı” oldu. Tusaş takımının Antrenörü Tolga Güçlü “Haftanın Antrenörü” seçilirken Man takımında yer alan Sinan Savaş ise yaklaşık 40 dakika sahada kaldığı maçta 26 sayı-14 ribaund-11 asist-2 top çalma-1 blokluk performansı ile triple-double yaparak 41 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu.
Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;
Haftanın En Farklı Kazanan Takımı: Aselsan (29-88)
Haftanın En Fazla Ribaund alan Takımı: Enerjisa (68)
Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Aselsan (31)
Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: Aselsan (21)
Haftanın En Fazla Hızılı Hücumdan Sayı Üreten Takım: Aselsan (25)
En Fazla Blok Yapan Takım: Aselsan (5)
3.Hafta Maç Sonuçları
Maçlar, Klasspor TV ekranlarından canlı yayınlandı.
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