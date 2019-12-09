Halkbank 0 - 3 Arkas Spor

Zorlu ve yoğun bir maç temposu içinde bulunan Halkbank karşılaşmaya iyi başladı. Dengeli oynanan ilk sette takımlar inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Gayretlerine rağmen basit hatalar yapan Başkent ekibi 22-25’lik sonuçla seti rakibine verdi.

Başkent ekibi ikinci sette de bloklar ve blokautlarla sayılar buldu. Buna karşılık avantaj topları değerlendirmede başarılı değildi. Aradaki üç sayılık farkı koruyamayan başkentliler setten 25-23 geride ayrıldı.

Halkbank üçüncü sette atak ve defansta istediği oyunu sergileyemedi. Oyunda dengeyi kuramayan Mavi-Beyazlılar tüm gayretine rağmen seti 17-25, karşılaşmayı da 3-0 kaybetti.