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Halkbank 0 - 3 Arkas Spor
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HALKBANK 0 - 3 ARKAS SPOR

Halkbank 0 - 3 Arkas Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10.hafta mücadelesinde Halkbank, Arkas Spor’a 3-0 mağlup oldu.

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 Zorlu ve yoğun bir maç temposu içinde bulunan Halkbank karşılaşmaya iyi başladı. Dengeli oynanan ilk sette takımlar inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Gayretlerine rağmen basit hatalar yapan Başkent ekibi 22-25’lik sonuçla seti rakibine verdi.
 Başkent ekibi ikinci sette de bloklar ve blokautlarla sayılar buldu. Buna karşılık avantaj topları değerlendirmede başarılı değildi. Aradaki üç sayılık farkı koruyamayan başkentliler setten 25-23 geride ayrıldı.
 Halkbank üçüncü sette atak ve defansta istediği oyunu sergileyemedi. Oyunda dengeyi kuramayan Mavi-Beyazlılar tüm gayretine rağmen seti 17-25, karşılaşmayı da 3-0 kaybetti.

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