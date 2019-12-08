Burak Gören'den maç sonu açıklamalar

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Frutti Extra Bursaspor'u misafir eden Türk Telekom SK, 80 - 62 skorla maçın gülen tarafı oldu.

Başantrenör Burak Gören, galibiyet sonrası Klasspor TV mikrofonlarına konuştu. Maçın teknik açıdan değil mental açıdan zorlandıklarını belirten Burak Gören, Bursaspor'un ligin önemli takımlarından biri olduğunu kaydetti. Gören, ligde üst üste gelen ve beklenmeyen mağlubiyetlerden sonra Bursaspor maçını mutlak kazanılması gereken bir maç olarak gördüklerini ifade etti. Maç boyunca oyun hakimiyetine sahip olduklarını söyleyen Gören, " Mental açıdan zor bir maçtı. Özellikle üst üste kaybetmiş olmanın vermiş olduğu endişeyi hep hissettik oyun içerisinde ve oyun sonunda rahatladık. Benim Türk Telekom'daki 3'üncü senem. 3 yıldır başımızı öne eğecek bir iş yapmadık. Ankara basketboluna hizmetlerde bulunduk. Zorlu bir süreçten geçtik. Son 3 - 4 hafta kötü geçti, üzüldük. Tabi bizim gibi sorumluluk sahibi insanların üzülmekten ziyade çözüm üretmesi gerekir. Uğraştık da. Biz 3 günde bir maç oynuyoruz. Hem fiziksel açıdan hem mental açıdan takımın hazırlanması kolay işler değil. Oyunculara teşekkür ediyorum. " dedi.