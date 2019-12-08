Türk Telekom 80 - 62 Bursaspor



15 puan ile ligin 11'inci sırrasında yer alan Başkent temsilcisi Türk Telekom, mücadele boyunca rakibi Frutti Extra Bursaspor üzerindeki hakimiyetini korudu. İlk periyot 18 - 9 gibi bir skorla üstünlüğü sağlayan Türk Telekom, 2'inci periyotta 21 - 19 skoru bularak üstünlüğü devam ettirdi. Türk Telekom üçüncü periyotta 17 - 20 skorla gerilese de son periyotu 24 - 14 tamamlayarak maçı kazanmasını bildi. Başkent temsilcisi, 11'inci hafta mücadelesinin 80 - 62 ile galibi oldu.