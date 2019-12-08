İşte Yukatel Denizlispor - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Yukatel Denizlispor - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. Haftasında Denizli Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALPER ULUSOY yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk Stadı
Yukatel Denizlispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Mustafa Yumlu, Hugo Rodallega Martınez, Radoslaw Pawel Murawskı, Hadı Sacko, Oğuz Yılmaz, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Modou Barrow, Isaac Sackey
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
M.Başakşehir: Gael Dimitri Clıchy, Mehmet Topal, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Eljero George Rınaldo Elıa, İrfan Can Kahveci, Demba Ba, Carlos Dos Santos Rodrıgues, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor, Danijel Aleksic
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALPER ULUSOY, VOLKAN AHMET NARİNÇ, İBRAHİM BOZBEY, LEVENT BALCI
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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