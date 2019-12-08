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İşte Yukatel Denizlispor - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler
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İŞTE YUKATEL DENİZLİSPOR - M.BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Yukatel Denizlispor - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında Yukatel Denizlispor ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Yukatel Denizlispor - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Yukatel Denizlispor - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. Haftasında Denizli Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALPER ULUSOY yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Denizli Atatürk Stadı

Yukatel Denizlispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Mustafa Yumlu, Hugo Rodallega Martınez, Radoslaw Pawel Murawskı, Hadı Sacko, Oğuz Yılmaz, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Modou Barrow, Isaac Sackey

Teknik Direktör:

M.Başakşehir: Gael Dimitri Clıchy, Mehmet Topal, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Eljero George Rınaldo Elıa, İrfan Can Kahveci, Demba Ba, Carlos Dos Santos Rodrıgues, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor, Danijel Aleksic

Teknik Direktör:

Hakem: ALPER ULUSOY, VOLKAN AHMET NARİNÇ, İBRAHİM BOZBEY, LEVENT BALCI

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