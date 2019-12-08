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Altınordu - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTINORDU - ADANASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altınordu - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 14. haftasında Altınordu ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altınordu - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Altınordu - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 14. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ATİLLA KARAOĞLAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici, Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör:

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, İhsan Uğur Göktaş, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir, Eren Keleş, Marvin Sinan Büyüksakarya, Moussa Bagayoko, Renan Souza Dınız, Okan Adil Kurt, Özkan Taştemur, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs

Teknik Direktör:

Hakem: ATİLLA KARAOĞLAN, MUHAMMET YUMAK, SONER MARAŞ, EGEMEN ARTUN

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