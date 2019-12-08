Altınordu - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Altınordu - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 14. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ATİLLA KARAOĞLAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici, Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, İhsan Uğur Göktaş, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir, Eren Keleş, Marvin Sinan Büyüksakarya, Moussa Bagayoko, Renan Souza Dınız, Okan Adil Kurt, Özkan Taştemur, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ATİLLA KARAOĞLAN, MUHAMMET YUMAK, SONER MARAŞ, EGEMEN ARTUN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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