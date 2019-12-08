Bursaspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Bursaspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 14. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ONUR ÖZÜTOPRAK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Onur Atasayar, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Özer Hurmacı, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Selçuk Şahin, Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak, Mamadou Dıarra, Anıl Karaer
Teknik Direktör:
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Giresunspor: Adrıano Fachını, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Taş, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Ahmet İlhan Özek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Renan Rodrıgues Da Sılva, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ONUR ÖZÜTOPRAK, CEMAL BİNGÜL, HASAN HÜSEYİN TETİK, CİHAN ATAŞ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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