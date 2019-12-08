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Sakaryaspor - K.Maraşspor maç kadroları belli oldu...
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SAKARYASPOR - K.MARAŞSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sakaryaspor - K.Maraşspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Sakaryaspor ile K.Maraşspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sakaryaspor - K.Maraşspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Sakaryaspor ile K.Maraşspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem AHMET TURAN TİMUROĞLU yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Özgür Kedikli, Abdulaziz Solmaz, Berk İsmail Ünsal, Okan Baydemir, Bekir İrtegün, Nuri Fatih Aydin, Denis Taşkesen, Berkay Can Değirmencioğlu, Oğuz Çalışkan

Teknik Direktör:

K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Hüseyin Cihan Avcu, Nuri Melih Mursal, Burak Can Kunt, İsmail Hacıhafızoğlu, Haluk Türkeri, Fatih Kamacı, Cerem Talha Dinçer, Fatih Çiplak, Yusuf Emre Kasal, Rıdvan Türker

Teknik Direktör:

Hakem: AHMET TURAN TİMUROĞLU, SEZGİN ALTUN, EREN ÖZÇELİK, DENİZ SERCAN AKGÜL

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