Sakaryaspor - K.Maraşspor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Sakaryaspor ile K.Maraşspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem AHMET TURAN TİMUROĞLU yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Özgür Kedikli, Abdulaziz Solmaz, Berk İsmail Ünsal, Okan Baydemir, Bekir İrtegün, Nuri Fatih Aydin, Denis Taşkesen, Berkay Can Değirmencioğlu, Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör:
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K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Hüseyin Cihan Avcu, Nuri Melih Mursal, Burak Can Kunt, İsmail Hacıhafızoğlu, Haluk Türkeri, Fatih Kamacı, Cerem Talha Dinçer, Fatih Çiplak, Yusuf Emre Kasal, Rıdvan Türker
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: AHMET TURAN TİMUROĞLU, SEZGİN ALTUN, EREN ÖZÇELİK, DENİZ SERCAN AKGÜL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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