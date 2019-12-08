Amed Sportif - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. haftasında Amed Sportif ile Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Diyarbakır Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALİM KANDEMİR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Diyarbakır Stadyumu
Amed Sportif: Hasan Erbey, Muhlis İstemi, Bünyamin Yürür, Onur Alkan, Yüksel Kayaalp, Oğuz Özden, Abdulaziz Demircan, Tolga Tekin, Hüseyin Yılmaz, Mansur Çalar, Furkan Yaman
Teknik Direktör:
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Kırklarelispor: Davut Babur, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Malik Karaahmet, İbrahim Demir, Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Yüksel Şişman, Enis Çeliksu, Yusuf Çelik
Teknik Direktör:
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Hakem: ALİM KANDEMİR, EMİR KILIÇARSLAN, OSMAN BARUK, ALPER AKARSU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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