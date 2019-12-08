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Amed Sportif - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...
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AMED SPORTİF - KIRKLARELİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Amed Sportif - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. haftasında Amed Sportif ile Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Amed Sportif - Kırklarelispor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. haftasında Amed Sportif ile Kırklarelispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Diyarbakır Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALİM KANDEMİR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Diyarbakır Stadyumu

Amed Sportif: Hasan Erbey, Muhlis İstemi, Bünyamin Yürür, Onur Alkan, Yüksel Kayaalp, Oğuz Özden, Abdulaziz Demircan, Tolga Tekin, Hüseyin Yılmaz, Mansur Çalar, Furkan Yaman

Teknik Direktör:

Kırklarelispor: Davut Babur, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Malik Karaahmet, İbrahim Demir, Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Yüksel Şişman, Enis Çeliksu, Yusuf Çelik

Teknik Direktör:

Hakem: ALİM KANDEMİR, EMİR KILIÇARSLAN, OSMAN BARUK, ALPER AKARSU

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