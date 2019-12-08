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İşte İttifak Holding Konyaspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
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İŞTE İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte İttifak Holding Konyaspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte İttifak Holding Konyaspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. Haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ PALABIYIK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Marın Anıcıc, Faruku Mıya, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör:

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Jefferson Nogueıra Junıor, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Güray Vural, Yussıf Raman Chıbsah, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Patrıck Twuması, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör:

Hakem: ALİ PALABIYIK, MEHMET CEM SATMAN, MUSTAFA SÖNMEZ, ŞEREF TAŞTAN

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