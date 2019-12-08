İşte İttifak Holding Konyaspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. Haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ PALABIYIK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı, Selim Ay, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Marın Anıcıc, Faruku Mıya, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Jefferson Nogueıra Junıor, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Güray Vural, Yussıf Raman Chıbsah, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Patrıck Twuması, Jean Armel Kana Bıyık
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALİ PALABIYIK, MEHMET CEM SATMAN, MUSTAFA SÖNMEZ, ŞEREF TAŞTAN
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