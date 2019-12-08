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İşte Osmanlıspor - Altay maçında ilk 11'ler
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İŞTE OSMANLISPOR - ALTAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - Altay maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 14. haftasında Osmanlıspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Osmanlıspor - Altay maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Osmanlıspor - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 14. Haftasında Osmanlı Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı MERT GÜZENGE yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı Stadı

Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Jovan Blagojevıc, Hasan Kılıç, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan

Teknik Direktör:

Altay: Andreas Tatos, Oğuz Han Aynaoğlu, Yılmaz Özeren, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Ibrahım Alhassan Adamu, Cihan Topaloğlu, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Erhan Kartal, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Özgür Özkaya

Teknik Direktör:

Hakem: MERT GÜZENGE, GÖKHAN MEMİŞOĞLU, OĞUZ KAĞAN ÇALIŞIR, İLKER YASİN AVCI

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