İşte Osmanlıspor - Altay maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Osmanlıspor - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 14. Haftasında Osmanlı Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı MERT GÜZENGE yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı Stadı
Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Jovan Blagojevıc, Hasan Kılıç, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan
Teknik Direktör:
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Altay: Andreas Tatos, Oğuz Han Aynaoğlu, Yılmaz Özeren, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Ibrahım Alhassan Adamu, Cihan Topaloğlu, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Erhan Kartal, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Özgür Özkaya
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MERT GÜZENGE, GÖKHAN MEMİŞOĞLU, OĞUZ KAĞAN ÇALIŞIR, İLKER YASİN AVCI
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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