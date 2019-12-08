﻿
Karacabey Belediyespor - Darıca G.Birliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

KARACABEY BELEDİYESPOR - DARICA G.BİRLİĞİ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Karacabey Belediyespor - Darıca G.Birliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 16. haftasında Karacabey Belediyespor ile Darıca G.Birliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

167 Okunma

Karacabey Belediyespor - Darıca G.Birliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Karacabey Belediyespor - Darıca G.Birliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 16. Haftasında Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖZER ÖZDEN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı

Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Hasan Güleryüz, Sergen İlhan, İlyas Yılmazer, Muhammet Fettahoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Said Can Açıkalın, Gökhan Cingirt, Onur Özcan, Rasimcan Değirmenci

Teknik Direktör:

Darıca G.Birliği: Ali Alper Doğan, Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu, Ahmet Özer, Selman Sevinç, Ömer Demircan, Metin Güler, Ferhat Çoban, Ahmet Kutluer, Salih Seyis, Fahrettin Bıyıklı

Teknik Direktör:

Hakem: ÖZER ÖZDEN, AYDIN KARSAVURAN, MERT TÜRK, MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ

﻿

Darıca G.Birliği - Osmaniyespor FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Somaspor - Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'ler
Karacabey Belediyespor - Bayrampaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Pazarspor - Darıca G.Birliği maçında ilk 11'ler
Darıca G.Birliği - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...
İşte Altındağ Belediyespor - Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿