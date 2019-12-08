Karacabey Belediyespor - Darıca G.Birliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Karacabey Belediyespor - Darıca G.Birliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 16. Haftasında Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖZER ÖZDEN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı
Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Hasan Güleryüz, Sergen İlhan, İlyas Yılmazer, Muhammet Fettahoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Said Can Açıkalın, Gökhan Cingirt, Onur Özcan, Rasimcan Değirmenci
Teknik Direktör:
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Darıca G.Birliği: Ali Alper Doğan, Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu, Ahmet Özer, Selman Sevinç, Ömer Demircan, Metin Güler, Ferhat Çoban, Ahmet Kutluer, Salih Seyis, Fahrettin Bıyıklı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÖZER ÖZDEN, AYDIN KARSAVURAN, MERT TÜRK, MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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