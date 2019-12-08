Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 16. haftasında Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da 7 Ocak Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem DENİZ KÜKREK yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 7 Ocak Stadı
Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Ekrem Sütçü, Kerim Bölük, Hamza Türkmen, Metehan Mimaroğlu, Hamit Bayraktar, Taşkın Kartal, Vedat Saygı, Tevfik Şanver, Hasan Aktürk
Teknik Direktör:
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Diyarbekirspor: Reşo Akın, Taner Çekiç, Vedat Budak, Fikret Topaloğlu, Tolunay Yurtseven, Emrah Kiraz, Şevket Güngör, Ahmet Üçgün, Doğukan Bad, Emre Kara, Mehmet Fuat Gölbaşı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: DENİZ KÜKREK, BEKİR ÖZÇELİK, MEHMET ALİ ÇETİN, AKİF ABDURRAHMAN MORCA
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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